In Giengen hat eine 83-Jährige beim Ausparken ein anderes Fahrzeug beschädigt und ist danach einfach weitergefahren.

Gegen 16.30 Uhr war ein Audi am Dienstag in der Oggenhauser Straße in Giengen unterwegs. Die Fahrerin manövrierte ihren Wagen rückwärts aus einer Parklücke, stieß gegen einen Opel und verursachte einen Sachschaden von 2.000 Euro. Anschließend fuhr sie weiter, ohne den Vorfall zu melden.

Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, gaben der Polizei das Kennzeichen der Unfallverursacherin durch. Wie die Polizei ermittelte, handelte es sich um eine 83-Jährige. Die erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.