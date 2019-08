In Aalen haben sich gleich zwei Fälle von Unfallflucht ereignet. Die Polizei bitte um Hinweise.

Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag in Aalen zwischen 8 und 22 Uhr einen geparkten BMW beschädigt. Der Unfall ereignete sich im Parkhaus Reichstädter Markt. Nach Angaben der Polizei floh der Unfallverursacher unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Bereits zuvor hatte es in Aalen eine Fall von Unfallflucht gegeben: Zwischen Mittwochabend, 23.30 Uhr, und Donnertagmittag, 13 Uhr, wurde ein in der Ludwigstraße abgestellter Jaguar beschädigt. Der Fahrer fuhr danach davon. Hier schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 500 Euro.

Die Ermittler in Aalen bitten in beiden Fällen um Hinweise möglicher Zeugen unter der Telefonnummer 07361/5240.

