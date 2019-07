An der Autobahnauffahrt Heidenheim Richtung Ulm kam es am Montagabend zu einem schweren Unfall. Zwei weitere ereigneten sich nahezu zeitgleich, ebenfalls auf der A7.

Relativ zeitgleich kam es auf der A7 am Montagabend zu drei Unfällen. Ersten Erkenntnissen nach handelt es sich bei einem davon um einen besonders schweren. In diesen waren drei Pkw und ein Motorradfahrer verwickelt. Der Hergang ist noch unklar. Eine Person wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Über den Zustand der anderen Beteiligten ist bisher nichts bekannt. Mindestens zwei weitere Personen wurden jedoch ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19 Uhr. Die A7 wurde in Richtung Ulm ab der Anschlussstelle Heidenheim voll gesperrt. Es hat sich ein Stau gebildet.

Zwei weitere Unfälle nahezu zeitgleich

Ziemlich zur gleichen Zeit kam es zu zwei weiteren Unfällen auf der A7 in der Umgebung von Heidenheim. Einer passierte zwischen Heidenheim und der Behelfsausfahrt beim Oggenhauser Keller. Dort geriet ein Pkw in die Mittelleitplanke. Ersten Erkenntnissen nach gab es dort keine Verletzten.

Der dritte Unfall ereignete sich in der Gegenrichtung zwischen Giengen und Oggenhausen. Auch dort geriet ein Pkw in die Mittelleitplanke.

Die beiden letzteren Unfälle hängen wahrscheinlich mit dem Starkregen zusammen, der kurz vor 19 Uhr eingesetzt hatte. Bei dem schweren Unfall an der Anschlussstelle Heidenheim ist noch unklar, ob ein Zusammenhang mit dem Wetter besteht.