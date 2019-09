Wie die Polizei mitteilt, war eine 50-Jährige am Montag gegen 10.45 mit ihrem BMW auf der B466 von Böhmenkirch in Richtung Heidenheim unterwegs. Nahe Steinheim/Sontheim sei sie aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrspur geraten. Dort kollidierte sie mit dem VW einer schwangeren 29-Jährigen. Der VW wurde von der Fahrbahn geschleudert und prallte gegen ein großes Verkehrszeichen.

Die BMW-Fahrerin hatte keinen Sicherheitsgurt angelegt und wurde durch die Wucht des Aufpralls schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Die schwangere VW-Fahrerin erlitt nur leichte Verletzungen und kam zur vorsorglichen Untersuchung in ein Krankenhaus.

B466 nach dem Unfall voll gesperrt

Die Polizei (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie schätzt den Schaden am BMW auf 5000 Euro, am VW auf 20.000 Euro und am Wegweiser auf 4000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die B466 war zeitweise voll gesperrt. Angehörige der Feuerwehr reinigten die Fahrbahn. Dort waren auf einer Länge von rund 50 Metern Betriebsstoffe ausgelaufen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind und rät: „Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.“

