In Steinheim in der Riedstraße ist es am Sonntag um 19.30 Uhr zu einem Autounfall gekommen. Nachdem ein 27-Jähriger die Kontrolle über seinem BMW verloren hatte, stieß er frontal gegen einen parkenden VW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen die Wand eines Hauses geschoben. Der BMW durchbrach nach dem Aufprall noch ein Tor. Auf dem Gelände einer Firma kam er an einer Gebäudewand zum Stehen.

BMW-Fahrer war alkoholisiert

Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Beamten Alkohol bei dem BMW-Fahrer. Ein Test bestätigte den Verdacht: Er hatte zu viel getrunken. Bei dem Unfall wurde der 27-Jährige schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Dort musste er eine Blutprobe abgeben.

Schaden in Höhe von 30.000 Euro

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Die Feuerwehr kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

