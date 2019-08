Bei einem Unfall in Sontheim sind zwei Menschen verletzt worden. Laut der Polizei hatte eine 65-Jährige die Vorfahrt missachtet.

Die Opel-Fahrerin war am Montagmorgen gegen 7 Uhr in Sontheim in der Neustraße in Richtung Christianstraße unterwegs. Aus der Friedhofstraße kam ein 34-Jähriger mit seinem Klein-Transporter, der Vorfahrt hatte. Nach Angaben der Polizei beachtete die 65-jährige Fahrerin des Opel dies nicht: Die Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen.

Zwei Menschen müssen ins Krankenhaus

Die Frau und der Fahrer des Transporters verletzten sich bei der Kollision leicht. Krankenwagen brachten beide ins Krankernhaus. Auch ein 37-jähriger Beifahrer in dem Opel trug leichte Blessuren davon. Eine ärztliche Behandlung vor Ort benötigte er jedoch nicht.

Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den Schaden schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro.

Das könnte dich auch interessieren:

Einbruch in Giengen Einbrecher kriegt Fenster nicht auf Wenig Erfolg hatte ein Einbrecher in Giengen, der nachts in eine Gaststätte einsteigen wollte: Er scheiterte am Fenster.