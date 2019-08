In Herbrechtingen hat eine Frau bei einem Unfall mit dem E-Bike schwere Verletzungen erlitten. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Radfahrerin war am Sonntag gegen 10.30 Uhr in der Robert-Bosch-Straße in Herbrechtingen unterwegs. Sie stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach Angaben der Polizei brachte der Rettungsdienst sie in ein Krankenhaus.

Warum die Radfahrerin die Kontrolle über das E-Bike verloren hatte, ist noch unklar. Die Polizei vermutet, dass Schienen, welche die Robert-Bosch-Straße schräg kreuzen, die Ursache für den Unfall gewesen sein könnten.

