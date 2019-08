Themen in diesem Artikel VW

Bei einem Unfall in Heidenheim sind zwei Menschen im Alter von 22 und 26 Jahren verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte laut Polizei die Vorfahrt missachtet.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die 22-Jährige am Mittwoch gegen 15 Uhr mit ihrem VW auf der Marienstraße in Richtung Stadtmitte. Die junge Frau bog nach links in die Kurt-Bittel-Straße ab. Dabei missachtete sie offenbar die Vorfahrt eines entgegenkommenden Audi-Fahrers. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die 22-Jährige und der 26-jährige Fahrer des A8 wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden mit Krankenwagen in die Klinik gebracht.

Die beiden Unfallautos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit, sie wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro.

