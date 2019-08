Ein Autofahrer hat in Heidenheim ein geparktes Auto gerammt und ist danach geflohen. Bei dem Unfall entstand ein hoher Schaden.

Das Auto war am Montag gegen 20 Uhr auf einem Parkplatz in der Aalener Straße in Heidenheim abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrer streifte den Audi an der vorderen rechten Stoßstange, wie die Polizei in Heidenheim berichtet. Der Unbekannte kümmerte sich offenbar nicht um den Schaden und flüchtete. Den Schaden schätzt die Polizei auf ungefähr 2000 Euro.

Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten des Polizeireviers Heidenheim suchen nun Zeugen die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden erbeten unter der Telefonnummer 07321/3220.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unfallflucht eine Straftat ist, die ein Geldstrafe oder eine Haftstrafe und den Führerscheinentzug nach sich ziehen kann.

