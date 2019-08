Ein Unbekannter hat in Heidenheim das Auto einer Frau angefahren. Obwohl die Frau im Wagen saß, fuhr der Verursacher des Unfalls einfach davon.

Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau ihren Opel am Dienstagabend gegen 17.30 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in Heidenheim geparkt. Während sie noch in ihrem Auto am Steuer saß, musste sie zusehen, wie ein unbekannter Fahrer mit seinem Wagen die Richard-Wagner-Straße entlangfuhr und die hintere Stoßstange ihres Opels streifte.

Nach Angaben der Polizei kümmerte der Unbekannte sich nicht um den von ihm verursachten Unfall und fuhr einfach davon.

Polizei sucht nach dem Fahrer

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Die Ermittler des Polizeireviers Heidenheim (Telefonnummer 07321 3220) suchen nun nach dem Unfallverursacher.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Unfallflucht eine Straftat sei: Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug.“ Wenn die Polizei zum Unfall komme, sei dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig. Eine Broschüre mit Tipps zum richtigen Verhalten nach einem Unfall bietet das Innenministerium in Stuttgart.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall Heidenheim Fahrradfahrer in Oggenhausen schwer verletzt Ein Fahrradfahrer ist in Heidenheim-Oggenhausen gestürzt. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus.