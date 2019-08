Themen in diesem Artikel VW Bahnhofstraße

Bei einem Unfall in Heidenheim ist eine Fußgängerin schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte sie übersehen und angefahren.

Der 66-jährige Autofahrer war am Donnerstag kurz nach 11 Uhr auf den Bahnhofstraße in Heidenheim unterwegs. Als der Mann mit seinem VW nach links in die Christianstraße abbog, überquerte gerade eine 70-Jährige die Straße am Überweg. Der Fahrer übersah die Fußgängerin und erfasste sie mit dem Auto.

Die Frau wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Die alarmierten Rettungskräfte brachten sie ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen des Unfalls gegen den Autofahrer.

Das könnte dich auch interessieren:

Unfall bei Königsbronn Polizei sucht Autofahrer wegen Unfallflucht Ein Autofahrer hat bei Königsbronn einen Unfall verursacht und ist danach geflohen. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines roten VW Fox.