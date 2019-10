Wie die Polizei berichtet, stand der Pkw am Mittwoch zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr auf dem Parkplatz in der Schloßhaustraße in Heidenheim. In dieser Zeit fuhr ein anderer gegen den Wagen und beschädigte den Ford. Um den Schaden in Höhe von ungefähr 2000 Euro kümmerte sich der Unfallverursacher nicht.

Eine Nachricht mit seiner Telefonnummer oder sonstige Hinweise zu seiner Erreichbarkeit hatte er auch nicht hinterlassen. Stattdessen floh er. Die Heidenheimer Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Unfallverursacher. Hinweise zu dem Unfall werden erbeten unter der Telefonnummer 07321/3220.

Polizei mahnt: Unfallflucht ist eine Straftat

Die Polizei mahnt: Unfallflucht sei kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursache, habe sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst drohen eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe, außerdem der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall gerufen werde, sei meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

