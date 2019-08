Bei einem Unfall in Heidenheim ist ein Fahrradfahrer von einem Autofahrer übersehen worden. Der Radler wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Ein 33-Jähriger war am Donnerstag gegen 17.15 Uhr mit seinem Skoda in der Nibelungenstraße in Heidenheim unterwegs. Als er die Richard-Wagner-Straße überquerte, übersah er den von rechts kommenden Radfahrer, obwohl der 66-Jährige Vorfahrt hatte, wie die Polizei berichtet.

Der Radler prallte gegen das Auto und stürzte. Bei dem Unfall erlitt der Mann schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden.

