Bei einem Unfall in Heidenheim-Mergelstetten sind der 19-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer schwer verletzt worden, ein weiterer Beifahrer wurde leicht verletzt. Laut Polizei steht der Fahrer im Verdacht, unter Alkoholeinfluss gestanden zu haben.

Wie die Polizei mitteilt, fuhren der 19-Jährige mit zwei weiteren jungen Männern im Auto am frühen Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr von Bohlheim in Richtung Mergelstetten. In einer Linkskurve verlor der Fahrer des Peugeot die Kontrolle über sein Fahrzeug: Sein Auto geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Peugeot prallte gegen einen Baum, überschlug sich und blieb schließlich auf einem Acker stehen.

Der junge Fahrer und ein 18-Jähriger Beifahrer erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein 18-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle drei Insassen des Unglücksautos ins Krankenhaus.

Bei dem 19-Jährigen Fahrer bestand nach Angaben der Polizei der Verdacht, dass er mit Alkohol am Steuer gefahren war. Ein Arzt nahm ihm deswegen eine Blutprobe ab, und die Polizei beschlagnahmte den Führerschein.

Der schwer beschädigte Peugeot wurde abgeschleppt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1000 Euro.

