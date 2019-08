Bei einem Unfall in Heidenheim ist ein 46-jähriger Autofahrer verletzt worden. Der Fahrer eines Mercedes hatte ihm die Vorfahrt genommen. Der 65-Jährige stand unter Alkoholeinfluss.

Der Mercedesfahrer war am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Carl-Schwenk-Straße in Heidenheim unterwegs. Als er nach links in die Hainenbachstraße abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 46-jährigen VW-Fahrers. Dieser konnte nicht mehr bremsen und stieß mit dem abbiegenden Mercedes zusammen. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Mercedes sich einmal um die eigene Achse drehte.

Bei dem Unfall erlitt der VW-Fahrer leichte Verletzungen, der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Polizeibeamte riechen Alkohol bei Unfallfahrer

Bei der Aufnahme des Unfalls rochen die Polizisten Alkohol bei dem 65-jährigen Mercedesfahrer. Ein Test belegte, dass der Mann zu viel getrunken hatte. Er musste ein Blutprobe abgeben.

Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.

Die Polizei weist auf eine Statistik aus der Region hin. Demnach war die Missachtung der Vorfahrt im Jahr 2018 die häufigste Ursache für Unfälle mit Personenschaden gewesen. Auf ihrer Internetseite gibt die Polizei Tipps und Informationen rund um die Sicherheit im Verkehr.

