Nach Angaben der Polizei war eine 33-Jährige mit ihrem Seat am Dienstag kurz vor 17 Uhr in der Heidenheimer Straße unterwegs. Sie bog nach links in die Friedrich-List-Straße ab. Im gleichen Moment fuhr ein anderes Fahrzeug von der Friedrich-List-Straße in die Heidenheimer Straße. Beide Autos streiften sich. Während die Seat-Fahrerin anhielt, fuhr der Fahrer des silbernen Wagens einfach weiter.

Der Schaden an dem Seat beträgt rund 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Sie hofft auf Angaben von Zeugen, Hinweise werden unter unter der Telefonnummer 07322/96530 erbeten.

Das könnte dich auch interessieren