In Söhnstetten kam es am Abend des 1. Mais zu einem Auffahrunfall an der B466. Ob der Unfall in Zusammenhang mit einem nachgeahmten Blitzer steht, der am Straßenrand aufgestellt war, wird von der Polizei nicht bestätigt.

Fakt ist: Im Bereich der Einmündung zur Seebergstraße stand am 1. Mai eine Attrappe einer Blitzersäule. Und es hat sich in diesem Bereich am Mittwochabend ein Unfall ereignet, bei dem eine Person verletzt wurde.

Ob beides miteinander in Zusammenhang steht, bestätigt die Polizei auf HZ-Anfrage jedoch nicht.

Vor Ort stellte sich die Situation laut Zeugen so dar, dass es auf der Bundesstraße zu einem Auffahrunfall gekommen war, und zwar kurz hinter der Blitzerattrappe. Dabei sei ein Auto auf ein vorausfahrendes aufgefahren - möglicherweise, weil der vorausfahrende Autofahrer aufgrund der Blitzerattrappe stark gebremst habe.

Seitens der Polizei wird zwar bestätigt, dass es am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr auf der B466 in diesem Bereich einen Auffahrunfall gab. Allerdings sei der Grund laut Polizei gewesen, dass ein VW aufgrund des Verkehrs anhalten musste. Ein 36-jähriger BMW-Fahrer sei hinter dem VW unterwegs gewesen und habe die Situation zu spät erkannt und sei deswegen auf den VW aufgefahren.

Durch den Aufprall wurde die 35-jährige Beifahrerin im BMW leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge blieben fahrbereit. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 9.000 Euro.

Die Blitzerattrappe ist aus Pappkarton gefertigt und sieht - besonders im Vorbeifahren - täuschend echt aus. Der Polizei zufolge sei sie nicht ursächlich für den Unfall gewesen.