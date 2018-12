Niederstotzingen Unfall in Baustelle: A7 Richtung Würzburg gesperrt

Unfall in Baustelle: A7 Richtung Würzburg gesperrt

Niederstotzingen / pm

Auf der A7 zwischen Niederstotzingen und Giengen gab es einen schweren Unfall. Die Autobahn ist gesperrt.

Gegen 12.20 Uhr kam es am Dienstag zu einem Unfall auf der A7 zwischen Niederstotzingen und Giengen. Ersten Auskünften von der Einsatzstelle nach sind mehrere Lkw am Unfall beteiligt. Eine Person ist noch in einem Lkw-Führerhaus eingeklemmt und wird derzeit von Rettungskräften versorgt. Der Einsatz läuft.

Die A7 wurde in Richtung Würzburg gesperrt. Die Polizei leitet die Fahrzeuge ab der Anschlussstelle Niederstotzingen auf die Landstraße um.

Wie lange die Sperrung anhält, ist unklar.

Weitere Informationen folgen.