Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 19-Jähriger am Mittwoch gegen 23 Uhr mit seinem Mercedes von der Ludwig-Erhard-Straße aus die Würzburger Straße in Richtung Seewiesen überqueren. Dabei übersah er einen 47-jährigen Hyundai-Fahrer, der auf der Würzburger Straße fuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Die beiden Autofahrer erlitten schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 45.000 Euro.

