Am Montag um kurz nach 20 Uhr sind zwei Personen bei einem schweren Unfall in Heidenheim verletzt worden. Was war geschehen? Ein BMW und ein Mercedes fuhren auf der zweispurig ausgebauten Zanger Straße in Richtung Ortsausgang. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sollen die beiden Autos nebeneinander gefahren sein - deutlich zu schnell. Der auf dem rechten Fahrstreifen fahrende BMW gelang es wohl den Mercedes auf dem linken Fahrstreifen zu überholen.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Ford in der Sudetenstraße. Sie überquerte die Zanger Straße geradeaus in Richtung „Am Waldfriedhof“. Dabei schätzte sie wohl die Geschwindigkeit der auf der vorfahrtsberechtigten Straße fahrenden Autos falsch ein.

BMW überschlägt sich und rutscht 100 Meter auf dem Dach

Der 23-jährige BMW-Fahrer bemerkte den Ford zu spät und krachte mit seinem Auto hinten rechts in den querenden Ford. Dieser war bereits größtenteils über die die Zanger Straße. Durch den Aufprall drehte sich der Ford und kippte auf die Fahrerseite. Der BMW überschlug sich und rutschte auf dem Dach noch etwa 100 Meter weiter bis er schließlich zum Stehen kam.

Zwei Verletzte kommen nach dem Unfall ins Krankenhaus

Der 49-jährige Fahrer des Mercedes war am direkten Unfallgeschehen nicht beteiligt. Der Fahrer des BMW wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die Ford-Fahrerin erlitt leichtere Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus.

Zanger Straße in Heidenheim nach schwerem Unfall gesperrt

Durch den Unfall musste die Zanger Straße für mehrere Stunden gesperrt werden. Wie schnell die Autos unterwegs waren, muss noch geklärt werden. Dafür wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Verkehrspolizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.