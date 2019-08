Ein Fahrradfahrer ist in Heidenheim-Oggenhausen gestürzt. Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ins Krankenhaus.

Wie die Polizei berichtet, war der 56-jährige Fahrradfahrer am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr auf der Hauptstraße in Oggenhausen unterwegs. Als er nach links in Richtung Heidenheim abbog, rutsche er auf der nassen Straße aus. Der Mann stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn nach dem Unfall ins Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand dem Polizeibericht zufolge geringer Schaden.

