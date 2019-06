Die beiden Männer stürzten und verletzten sich dabei leicht. Ein 51-Jähriger wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Am Dienstag fuhren gegen 16 Uhr zwei Fahrradfahrer auf dem Radweg entlang der L1082 bei Herbrechtingen. Im Bereich der Robert-Bosch-Straße begegneten sich die 50 und 51 Jahre alten Männer. Die Beiden blieben mit ihren Fahrradlenkern aneinander hängen und stürzten. Dabei erlitten die Radler leichte Verletzungen. Der 51-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den Rädern entstand nur geringer Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, wer die Schuld an dem Unfall trägt, ist noch unklar.