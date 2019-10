Am späten Dienstagabend ist es in Ellwangen in der Kreuzung Haller -/Rotenbacher Str. zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das vermeldete die Polizei Aalen in einer Erstmeldung. Eine Autofahrerin sei in den Gegenverkehr geraten und mit einem einen Wagen kollidiert, wie die Schwäbische Post weiter berichtete. Demnach sei die Unfallverursacherin vermutlich betrunken gewesen.

Weitere Informationen folgen.

