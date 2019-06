Weil er nicht angegurtet war, schlug ein betrunkener Fahrer nach einem Unfall mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe.

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, fuhr ein 51-Jähriger auf der L1123 von Zang in Richtung Königsbronn. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab.

Er überfuhr zwei Verkehrszeichen und landete im Straßengaben. Weil er nicht angegurtet war, schlug er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkohol in seiner Atemluft riechen.

Wegen der Gesichtsverletzung konnte kein Alkoholtest durchgeführt werden, teilt die Polizei mit. Sein Führerschein wurde einbehalten und eine Blutprobe erhoben. An seinem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. An der Beschilderung entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro.