Heidenheim / Polizei

Eine 62-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag in Heidenheim einen Unfall verursacht.

Sie fuhr kurz vor 13 Uhr in der Albert-Schweitzer-Straße. Ihr kam ein 24-Jähriger mit seinem Audi entgegen. Diesen sah die Fahrerin des Toyota nicht. Sie bog nach links auf einen Parkplatz ab. Dabei stießen die Fahrzeuge zusammen. Ein Krankenwagen brachte den Fahrer des Audi in eine Klinik. Er erlitt leichte Blessuren. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden Fahrzeugen auf 4500 Euro. Sie blieben fahrbereit.