Auf Höhe der Unterführung der Industriestraße kam es zu einem Unfall mit vier Fahrzeugen. Die B19 ist an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt.

Am Donnerstag gegen 16 Uhr war ein 42 Jahre alter Audi-A5-Fahrer auf der B19 in Fahrtrichtung Unterkochen unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn wollte er etwa auf Höhe der Unterführung der Industriestraße einen vorausfahrenden LKW eines 48-Jährigen überholen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Audi A6 eines 21-Jährigen. Der Audi A5 kam daraufhin ins Schleudern und drehte sich mehrfach um die eigene Achse. Dabei schleuderte er in einen aus Richtung Unterkochen kommenden Hyundai i30 eines 46-Jährigen. Der Audi A6 kam ebenfalls ins Schlingern und stieß mit dem zuvor überholten LKW der Marke DAF zusammen.

Bei dem Unfall wurde die 18-Jährige Beifahrerin in am Audi A6 leicht verletzt und von Rettungskräften versorgt.

Ausgelaufene Betriebsstoffe: Straßenmeisterei reinigt Fahrbahn

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Straßenmeisterei zur Reinigung der Fahrbahn ausrücken. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 78.000 Euro.

B19 in beide Richtungen gesperrt

Stand 17 Uhr ist die B19 an der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Es besteht eine örtliche Umleitung.

