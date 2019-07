Bei einem Zusammenstoß zweier Autos am Mittwoch in Nattheim landete ein Toyota auf dem Dach, verletzt wurde jedoch niemand.

Wie die Polizei jetzt auf Nachfrage mitteilte, gab es am Mittwoch einen Unfall in Nattheim. Dabei bog eine 77-Jährige mit ihrem Toyota aus dem Bereich des Norma-Markts nach links auf die Fleinheimer Straße ab. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 49-jährigen Mazda-Fahrers. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, dabei wurde der Toyota umgedreht und landete auf dem Dach. Beide Fahrzeuginsassen blieben bei dem Unfall unverletzt, die Polizei schätzt den Schaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Autos auf rund 7000 Euro.