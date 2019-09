Der 26-Jährige war gegen 9 Uhr mit seinem BMW auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs und geriet mit dem Wagen ins Schleudern. Sein Auto prallte gegen die Mittelleitplanke, geriet nach rechts von der Straße ab und blieb an einer Böschung stehen.

Der junge Mann blieb bei dem Unfall unverletzt, doch an dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Den Schaden an der Leitplanke wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Polizei (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige

Dem Polizeibericht zufolge soll der BMW-Fahrer nach dem Unfall gesagt haben, dass er eingeschlafen sei. Er müsse jetzt mit einer Strafanzeige rechnen. Auch der Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei waren im Einsatz.

