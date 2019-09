Nach ein medizinischer Notfall auf der Autobahn 7 in Richtung Ulm hatte am Dienstagmorgen zu einem Zwischenfall geführt. Gegen 10 Uhr bekam der Fahrer eines BMWs während seiner Fahrt gesundheitliche Probleme. Verkehrsteilnehmer bemerkten das kurz vor der Hungerbrunnentalbrücke zum Stehen gekommene Fahrzeug und eilten dem Mann zu Hilfe. Weil der Notfallort noch knapp innerhalb des derzeit bestehenden Bauabschnittes lag, wurde zur Absicherung des Rettungsdienstes die Feuerwehr alarmiert. Die Besatzung des Rettungshubschraubers Christoph 22 des ADAC versorgte den Mann und flog ihn in eine nahegelegene Klinik. Während des Einsatzes kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Das könnte dich auch interessieren: