Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der A7 ein Unfall im Baustellenbereich.

Wie die Polizei mittelt, war ein 33-jähriger BMW-Lenker samt Anhänger gegen 10 Uhr auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Ellwangen unterwegs. Als er an einer Tagesbaustelle im Bereich der Jagsttalbrücke zu schnell war, fuhr er fasst ungebremst in den Sicherungsanhänger mit vorne angehängtem Lkw-Kipper der Straßenmeisterei auf. Der 33-Jährige schleuderte anschließend mit seinem Auto nach links in die Leitplanke. Der junge Mann wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf 23.000 Euro.

