Zu zwei Unfällen kam es am Samstagabend auf der A7 an fast der gleichen Stelle. Die Ursache: Aquaplaning wegen des Starkregens.

Gleich zweimal kam es am Samstagabend auf der A 7 an nahezu der gleichen Stelle zu Unfällen. Zu der Zeit regnete es stark, weshalb Einsatzkräfte vor Ort Aquaplaning und zu hohes Tempo als Unfallursache vermuten. Beide Male kamen die Autofahrer kurz nach der Auffahrt Heidenheim in Richtung Würzburg ins Schleudern. Der erste Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Das Fahrzeug schleuderte, kam an der Mittelschutzleitplanke zum Stehen und musste abgeschleppt werden.

Beim zweiten Unfall kurz vor 22 Uhr wurden mehrere Personen verletzt. Das Auto war auf nasser Fahrbahn ins Schleudern geraten, in den Graben gerutscht und auf der rechten Fahrzeugseite liegen geblieben. Laut Auskunft der Einsatzkräfte befanden sich vier Insassen im Fahrzeug, darunter zwei minderjährige Kinder. Beide Kinder sowie eine Frau wurden leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Laut Auskunft vor Ort hatte das Fahrzeug Totalschaden und wurde abgeschleppt. Im Einsatz waren drei Rettungswagen-Teams, ein Notarzt sowie eine Polizeistreife. Wegen herumliegender Splitter war eine Fahrbahnreinigung notwendig.