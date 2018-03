Heidenheim / Polizei

Mutwillig hat ein Unbekannter am Montag an einem Golf in Heidenheim beschädigt.

Ein schwarzer Volkswagen war ab 14 Uhr in der Schnaitheimer Straße in Heidenheim geparkt. Als die Besitzerin am Montag gegen 18.20 Uhr zu ihrem Auto zurückkam stellte sie fest, dass die gesamte linke Seite zerkratzt war.

Der Schaden an dem Golf wird auf etwa 1.200 Euro geschätzt. Die Polizei in Heidenheim (Tel.: 07321/3220) hat die Ermittlungen nach dem Täter aufgenommen.