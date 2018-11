Giengen / Polizei

Gescheitert ist ein Unbekannter am Montag in Giengen.

Gegen 18.30 Uhr entdeckte ein Zeuge am Montag Einbruchspuren an der Tür eines Gebäudes in der Neuffenstraße.

Ein Unbekannter hatte versucht, diese aufzubrechen. Er scheiterte und zog ohne Beute wieder von dannen.

Seine Spuren blieben am Tatort zurück und geben den Ermittlern vom Polizeirevier Giengen (07322/96530) erste Hinweise auf den Täter.