Syrgenstein Unbekannter versucht in Altenheim einzubrechen

Syrgenstein / Polizei

Am Freitag konnten bei Fensterreparaturarbeiten an einem Altenheim in Syrgenstein Hebelspuren an einem der Fenster festgestellt werden.

Diese Spuren sind höchstwahrscheinlich auf einen Einbruchsversuch zurückzuführen. Die Tatzeit dürfte aber nach Angaben der Mitteilerin schon im September oder Oktober gewesen sein.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangte der Täter nicht ins Anwesen. Hinweise und mögliche Beobachtungen nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter der Tel. Nr. 09071/56-0 entgegen.