Heidenheim Schlägerei: 40-Jähriger bei Fest schwer verletzt

Heidenheim / Polizei

Nach einer Streiterei in der Heidenheimer Innenstadt musste in der Nacht auf Sonntag ein 40-Jähriger ins Krankenhaus.

Gegen 4.15 Uhr besuchte ein 40-Jähriger ein Fest in einer Gaststätte in der Friedrichstraße in Heidenheim. Nach ersten Ermittlungen der Polizei stritt sich der Mann dort mit anderen Gästen. Der verbalen Auseinandersetzung folgte ein handfester Streit, der auch vor der Wirtschaft ausgetragen wurde.

Dabei schlug ein Unbekannter den 40-Jährigen, der dabei schwere Verletzungen davontrug. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei in Heidenheim sucht nun den Täter. Von ihm wissen die Ermittler, dass er ungefähr 175 cm und kräftig sein soll. Sein Alter wird auf 35 bis 40 Jahre geschätzt. Der Mann soll rötliche Haare und einen rötlichen Vollbart haben. Bei der Tat trug er eine braune Lederjacke.

Die Beamten sind nicht nur auf der Suche nach dem Täter. Sie untersuchen auch die Hintergründe und den genauen Ablauf der Tat. Zeugen werden deshalb gebeten, sich bei der Polizei in Heidenheinm (07321/3220) zu melden.