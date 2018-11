Heidenheim / Polizei

Ein Dieb brach in der Nacht auf Dienstag in Heidenheim eine Parkuhr auf.

Ein Unbekannte stahl in der Nacht auf Dienstag das Münzgeld aus einer Parkuhr in der Clichystraße. Der Täter muss sich beim Aufbruch verletzt haben, die Polizei fand Blutspuren an der Parkuhr.

Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei in Heidenheim ermittelt (Tel. 07321 3220). Die Polizei bittet, verdächtige Beobachtungen der Polizei zu melden. Solche Hinweise von Zeugen helfen der Polizei stets bei der Aufklärung von Straftaten.