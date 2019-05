Ein Unbekannter brach am Donnerstag in ein Haus in Heidenheim ein.

Zwischen 9.45 Uhr und 11.30 Uhr gelangte ein Unbekannter auf ein Grundstück im Marbacher Weg. An dem Haus hebelte der Einbrecher eine Tür auf und gelangte ins Innere.

Im Haus durchsuchte er mehrere Zimmer. Er fand einen Laptop. Den machte er zu seiner Beute und flüchtete unerkannt.