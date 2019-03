Am Montag knackte ein Täter mehrere Autos, die in der Schlosshaustraße geparkt waren.

Ein unbekannter Täter knackte am Montag mehrere Autos auf und klaute, was er in ihnen finden konnte.

Zwischen 8.30 und 12.15 Uhr hatte ein Fahrer seinen Wagen in der Schlosshaustraße geparkt. Ein Unbekannter zerstörte die Seitenfenster des Fahrzeugs und klaute eine Geldbörse, die auf dem Beifahrersitz lag. An einem weiteren Fahrzeug, das von etwa 11.30 bis 12.30 in der Schlosshaustraße geparkt wurde, schlug er ebenfalls die Seitenfester ein und schnappte sich eine Tasche aus dem Auto.

Die Polizei sicherte die Spuren des Diebs an den Fahrzeugen. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun den Täter.

Hinweis der Polizei

Auto-Aufbrecher haben es nicht es nicht immer Navigationsgeräte und Autoradios abgesehen. Auch Taschen und andere Dinge haben sie im Visier. Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.