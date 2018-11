Bissingen / Polizei

Ein Unbekannter ist am Freitag in ein Haus in Bissingen eingebrochen und hat Schmuck geklaut.

Eine aufgehebelte Terrassentüre stellten die Bewohner eines Einfamilienhauses im Stotzinger Weg in Bissingen bei ihrer Rückkehr am Freitagabend gegen 21:30 Uhr fest.

Der oder die Unbekannten haben die Räumlichkeiten durchsucht und offensichtlich Schmuck entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.