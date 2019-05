Am Montag meldeten Besitzer eines Einfamilienhauses in Bachhagel, dass ein Fremder in ihren Garten eingedrungen war.

Kurz vor Mitternacht meldeten sich am Montag die Besitzer eines Einfamilienhauses im Birkenweg in Bachhagel per Notruf bei der Polizei und gaben an, dass ein Fremder in ihren Garten eingedrungen war.

Vor Eintreffen der verständigten Polizeistreife hatte sich der Unbekannte bereits entfernt gehabt. Das Gartentor, durch das der Fremde auf das Grundstück gekommen war, stand noch offen.

Weil im Frühjahr 2017 Unbekannte in das Haus der Familie eingebrochen waren, wurde der Notruf abgesetzt. Eine Nahbereichsfahndung blieb ergebnislos.

Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0.