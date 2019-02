Heidenheim / Polizei

In der Nacht zum Mittwoch haben Schmierfinken in der Innenstadt ihre Spuren hinterlassen.

In der Nacht zum Mittwoch haben Schmierfinken ihre Spuren an mehreren Gebäuden hinterlassen: Die Unbekannten sprühten politische Parolen an mehrere Gebäude.

Zwischen 18 Uhr am Dienstag und 8.45 Uhr am Mittwoch zogen die Täter durch die Hauptstraße und hinterließen Schriftzüge in lila Farbe.

Die Heidenheimer Polizei hat die Spuren gesichert und ist nun auf der Suche nach Hinweisen. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter 07321.3220 bei der Polizei melden.