Um einen Zusammenstoß zu verhindern, hat ein 38-Jähriger einen Lkw gestreift.

Am Montag hat ein 38-Jähriger zwischen Dettingen und Hürben auf Höhe der Abzweigung zur Kaltenburg trotz Gegenverkehrs einen Lkw überholt. Um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Kleinwagen zu verhindern, lenkte der Mann seinen BMW nach rechts.

Dabei streifte er den Lkw. Am BMW entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Den Schaden am Lkw schätzt die Polizei auf 1000 Euro. Am Kleinwagen entstand kein Schaden. Die Polizei in Giengen (Tel. 07322.96530) sucht die Fahrerin des Kleinwagens, sie wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt, dennoch. Sie könnte wichtige Hinweise zum Unfallgeschehen geben.