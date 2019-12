Schreckliche Entdeckung in Giengen im Kreis Heidenheim: Wie die Polizei in Ulm bestätigt, wurde am Donnerstagmorgen gegen 8.45 Uhr die Polizei alarmiert, weil im Bereich Hermaringer Straße und Bleiche unter der Brücke eine Leiche in der Brenz gefunden worden war. Es handelt sich um einem Mann. Über das Alter und die Identität konnte die Polizei noch nichts sagen.

Todesursache in Giengen noch nicht geklärt

Ob der Mann eines natürlichen Todes starb oder ob es sich um einen Unfall oder ein Verbrechen oder einen Suizid handelt, ist noch offen, denn die Todesursache ist noch nicht geklärt.

Der Polizei zufolge sind mehrere Streifenwagen im Einsatz, auch die Feuerwehr wurde angefordert. Die Ermittlungen würden noch länger andauern, hieß es am Nachmittag auf Anfrage.

Weitere Informationen folgen