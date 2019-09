Der 33-Jährige war am Samstagvormittag mit seinem Motorrad bei einem Überholversuch nahe Unterschneidheim im Ostalbkreis verunglückt.

Ein 71-jähriger Landwirt war gegen 10.30 Uhr mit seinem Traktor auf der L2223 von Unterschneidheim in Richtung Zöbingen unterwegs. Kurz nach Unterschneidheim wollte der 71-Jährige nach links in einen befestigten Feldweg abbiegen. Er war bereits mitten im Abbiegevorgang, als der 33-jährige Motorradfahrer zum Überholen des Traktors ansetzte. Der Mann prallte mit der Maschine gegen den Traktor. Er wurde so schwer verletzt, dass der Notarzt ihn mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus fliegen ließ.

Wie die Polizei jetzt mitteilte, erlag der Motorradfahrer am Montagabend in der Klinik seinen schweren Verletzungen. Bei dem Unfall war ein Schaden in Höhe von 5000 Euro entstanden.

Das könnte dich auch interessieren