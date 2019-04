Am Dienstagmorgen hat die Feuerwehr einen Großbrand im Geschäftshaus Kubus in Aalen gelöscht. Mittlerweile gehen die Behörden davon aus, dass ein technischer Defekt die Ursache für das Feuer war.

Wegen eines Großbrandes in der Aalener Innenstadt waren die örtliche Feuerwehr und der Rettungsdienst am Dienstagmorgen im Großeinsatz. Gegen 3.35 Uhr lösten die Feuermelder im Geschäftshaus Kubus aus. Letztlich brannte der Dachstuhl des Gebäudes nieder. Die Innenstadt war während der Löscharbeiten bis etwa 6 Uhr abgesperrt.

Nach einer ersten Inspektion des Gebäudekomplexes am Dienstagvormittag hatte die Polizei gemeldet, dass der Brand wahrscheinlich im Dachgeschoss oder möglicherweise auch auf der Dachterrasse der angrenzenden Gaststätte Enchilada ausgebrochen war. Die Kriminalpolizei Aalen beschlagnahmte die Gaststätte für weiter Untersuchungen und bat um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Donnerstag haben Kriminaltechniker und Sachverständige den Brandort erneut untersucht. Die Gaststätte wurde wieder freigegeben. Der Staatsanwaltschaft Ellwangen und der Polizei liegen eigenen Angaben zufolge keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung vor. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ihnen zufolge am ehesten ein technischer Defekt an einer Stromzuführung im Außenbereich der Dachterrasse für den Ausbruch des Feuers verantwortlich sein. Die Ermittlungen hiehierzu dauern an.

Im Rahmen der Brandermittlungen bittet die Kriminalpolizei Aalen um Mithilfe. Hilfreich hierzu wären Lichtbilder vom Innenbereich als auch von der Außenterrasse der Gaststätte. Deshalb werden die Gäste gebeten, die am Montagabend im Enchilada gewesen sind und zufällig Bilder fertigten, sich mit der Kriminalpolizei Aalen unter Tel. 07361/5800 in Verbindung zu setzen.