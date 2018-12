Streit in Kneipe endet blutig

Heidenheim / pm

Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung kam es in der Nacht auf Samstag in einer Gaststätte an der Schnaitheimer Straße.

Wie die Polizei bestätigt, war es gegen 5 Uhr zu einem Streit unter Gästen gekommen.

Am Ende wurde ein 25-jährige mit einer Flasche geschlagen und wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins Klinikum gebracht werden musste.

Wer von den vielen Gästen zugeschlagen hat, das versuche die Polizei derzeit zu ermitteln.