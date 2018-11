Giengen / HZ

Ein Unbekannter beschädigte am Montagmittag mit einem faustgroßen Stein an einem Gebäude in Giengen eine Scheibe.

In dem Haus befand sich gegen 13 Uhr eine Angestellte. Sie hörte einen lauten Schlag und sah später die eingeworfene Scheibe. Der Schlag und die Beschädigung dürften ihrer Einschätzung nach zusammengehören.

Ersten Erkenntnissen zufolge flog der Stein aus Richtung Rathausgasse. Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich unter Tel. 07322.96530 melden.