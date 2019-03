Die gerade erst vor zwei Tagen reparierte Ampel an der Unterführung „Ohr“ wurde erneut umgefahren. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Am „Ohr“ ist derzeit der Wurm drin: Nachdem am Dienstag erst ein Lkw die Ampel, die zur Einfahrt ins Ohr von Mergelstetten aus kommend den Verkehr regelt, umgefahren hatte, geschah am Donnerstag das genau gleiche Szenario erneut: Gegen Mittag rammte ein Lkw die Ampel, riss sich dabei die Ölwanne und Dieselleitungen auf und legte somit den Verkehr lahm.

Weil Kraftstoff ausgelaufen ist, war sowohl die Feuerwehr Heidenheim als auch eine Spezialfirma im Einsatz. Der Lkw stand zudem quer auf der B 19, weswegen spezielles gerät herbeigeschafft werden musste, um diesen zu bergen.

Von Mergelstetten her wurde die Strecke für den Verkehr gesperrt. Alle Fahrzeuge wurden über die Paul-Hartmann-Straße umgeleitet. Wer aus der Innenstadt das Ohr durchfährt, kann anschließend ausschließlich rechts Richtung Norden abbiegen.

Die Bergung sowie die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden. gegen 15.30 Uhr soll die Strecke wieder freigegeben werden.

Es kam und kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Unterdessen hat sich ein Stau gebildet, der bis nach Herbrechtingen zurückreichte. Augenzeugen berichten: „Auf der B19 und der B466 geht gar nichts mehr“.