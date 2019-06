Nach einem Unfall bei Westhausen staut es sich auf der A7 in Richtung Würzburg. Ein Lkw hatte einen Stau übersehen.

Der Stau reicht inzwischen rund zehn Kilometer weit von Westhausen bis nahe des Autobahnparkplatzes „Heidenheimer Kohlplatten“ - und das bei der Hitze: Was ist passiert?

Auf der A7 kam es zwischen der Anschlussstelle Westhausen und der Anschlussstelle Ellwangen in Fahrtrichtung Würzburg am Donnerstag gegen 13.30 Uhr zu einem schweren Unfall. Aufgrund einer Baustelle und einer damit einhergehenden Fahrbahnverengung hatte sich ein Rückstau gebildet. Ein 43 Jahre alter Trucker stand mit seinem Autotransporter der Marke Volvo am Stauende.

Ein aus Richtung Ulm die rechte Spur befahrender 41 Jahre alter Fahrer einer Scania-Sattelzugmaschine erkannte das Stauende zu spät. Er versuchte noch auszuweichen, streifte jedoch den stehenden Volvo-LKW, daraufhin wurde der Scania-LKW nach links abgeleitet und beschädigte dabei die Leitplane, sowie einen hier befindlichen VW Polo eines 29-Jährigen.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 53.000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 11 Kräften im Einsatz um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Aktuell laufen die Bergungsarbeiten für die verunfallten Fahrzeuge. Der Stau reicht unterdessen bis in den Kreis Heidenheim zurück.