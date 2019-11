Achtung Autofahrer zwischen Aalen und Schwäbisch Gmünd: Auf der B29 bei Essingen ist heute, am Montagmorgen gegen 5.15 Uhr, ein Auto in Brand geraten. Nach ersten Angaben der Polizei ist die Feuerwehr im Einsatz. Dadurch kommt es (Stand 8 Uhr) auf der Bundesstraße 29 zu Behinderungen und einem Stau in Richtung Schwäbisch Gmünd/Stuttgart.

Brand auf der B29: Fahrer kann sich aus Auto retten

Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, war das Feuer in einem VW aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen. Demnach war ein 55-Jähriger mit seinem Golf Diesel auf der B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd unterwegs. Als er bei Essingen an einer Ampel stand, sei der Motor ausgegangen. Es habe sich Rauch entwickelt, und es habe im Motorraum angefangen zu brennen. Der Mann konnte sich in rechtzeitig Sicherheit bringen, er wurde nicht verletzt.

Als die Feuerwehr eintraf, stand der Wagen voll in Flammen. Gegen 6.15 Uhr hatte die Feuerwehr Essingen das Fahrtzeug gelöscht, der Wagen war ausgebrannt. Die Aufräumarbeiten dauern vermutlich noch an.